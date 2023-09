Ilusüstid lõunapausil

Dr Isabella Heido: „Kõige olulisem on see, et ilusüstide tegijal oleks teave, kuidas käituda, kui läheb midagi valesti. Näiteks võib ülahuult süstides sattuda täiteainet veresoonde, kust see kandub silmaveresoonde. Kui seal tekib ummistus, siis see inimene võib jääda pimedaks. Ilusüsti nimel pimedaks jäämine oleks katastroof,“ nendib arst kurvalt. „Kas seda on võimalik vältida? Jah. Ka kogemustega spetsialistil võib seda juhtuda, kuid selleks ongi vaja teadmisi, mida teha siis, kui on tekkinud äge tüsistus.“

Seepärast on oluline ilusüstide tegemisel valida kliinik, kus on olemas kõik vajalikud lahustusained ja tegutseb väljaõppinud spetsialist, kes oskab koheselt reageerida. Lahustusaineid saab kasutada ainut väljaõppinud arst. Isabella Heido võib patsientide rahustuseks öelda, et Clinica kliinikus on olemas nii kogenud arstid kui ka kõik vajalikud lahustusained.

Patsient Ave räägib, et „Pealtnägijas oli kunagi isegi saade, kus inimene jäi pimedaks oskamatu isehakanud täitesüstide tegija töö tulemusel. Seega mina enam India kliinikut ei valiks ja ka Eestis kaalun väga hoolikalt, kuhu ja kelle juurde ma lähen.“

Ave lisab, et tema sõbrannad on osade kliinikutega süstimistööga rahule jäänud ja teistega mitte: „Hästi oluline on teha tugev eeltöö, sest ilusüstid süstitakse ikkagi näkku ja see paistab kohe välja. Ave on senised korrad Clinicas absoluutselt kõigega väga rahule jäänud. India kogemus läks ka õnneks, aga mitmed sõbrannad on teiste tegijate juures saanud kogeda nii pettumusi kui ka õnnestumisi. Kindlasti tuleks jälgida, et ilusüste teeb arst, mitte keegi asjaarmastaja ega loomaarst. Ainult odava hinna järgi ei tohiks kindlasti ilusüstide tegijat valida!”

ILUSÜSTIDE HIND

Dr Isabella Heido ütleb, et Clinica kliinikus määrab ilusüstide hinna piirkond, mitte tehtud süstide kogus. „Üks hind on näiteks kurjusekortsu süstidel, kogu otsmik koos kurjusekortsuga on natuke soodsama hinnaga. Arst oskab täpselt ära määrata selle, mida ja kui palju täpselt vaja on. Kõige ilusam ja patsiendi jaoks oodatavam tulemus tekib eelneva põhjaliku konsultatsiooni tulemusel.“

VASTUNÄIDUSTUSED JA TAASTUMINE