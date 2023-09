Politsei otsib 50aastast Vitalit

8. septembril hommikul lahkus Aa külas asuvast hooldekodust 50aastane Vitali, kes pole sinna tänaseni naasnud. Mees on ka varem kadunud olnud, kuid politsei on ta varasemalt leidnud Kohtla-Järvelt Ahtme linnaosast või on ta ise mõne päeva möödudes tagasi tulnud. Telefoni mehel kaasas ei ole.