JUHTKIRI | Kaja Kallas, kaua veel?

Õhtuleht kirjutas, et mullu suvel ja sügisel on Eesti transpordifirmad aidanud Venemaale viia rohkem kui kahe miljoni euro eest Theraflud. Ravimit Venemaale vedanud Eesti ettevõte selgitusi eespool mainitud põhjusel ei jaga. Ravim näib humaanne ja süütu, kuid näiliselt süütud on ju ka näiteks pesumasinad, millest saab rakettide juhtsüsteemidele mikrokiipe.

Kallase koalitsioonipartneri Eesti 200 väliminister Margus Tsahkna juhtis samale tähelepanu neljapäeva hommikul. „Ütlen otse välja: praeguste tegudega, eelkõige aga sellega, milliseid tulemusi saavutame, loome me tegelikult ise tulevast maailmakorda.”

Kaja Kallase kontekstis on see avaldus aga täpselt 20 päeva hiljaks jäänud. Vahepeal on meie sõjaprintsess läinud maailmas juba laulu sisse kui silmakirjalikkuse võrdkuju. Deutsche Welle huumorisaates lubab Valgevene diktaator Aljaksandr Lukašenka müüa Euroopale telliseid Kallase mehe Arvo Halliku kaudu.

Detailid Kallase-Halliku leibkonna omavahelistest laenusuhetest toovad aga pidevalt uut halba. Alles see oli, kui selgus, et kuupäevad laenulepingul ei vasta Kallase väidetule, vaid on märksa hilisemad. Nüüd selgus, et Kallas rikkus mullu oma huvide deklaratsiooni esitades korruptsioonivastast seadust, nimelt oli seal maha vaikitud abikaasa ettevõttele antud 350 000eurone laen. Peaminister ise nimetas seda inimlikuks eksituseks - ei taibanud esitada ka jooksva aasta andmeid. Samas on Kallas end nimetanud ka väga heaks juristiks. Ja ei tunne seadust?