KÕLVART, EESTI UUEKS LOOJA? Mart Soidro: olin tema puhul muudatusteks valmis, aga kas just nii kardinaalseteks, on iseasi

Pealkiri võib olla veidi pateetiline ja isegi provokatiivne, seetõttu panin pealkirja lõppu küsimärgi. Aga tõsi on see, et pühapäeval võitis Tallina linnapea Mihhail Kõlvart Paides Keskerakonna XX kongressil häältega 543:489 senise erakonna esimehe Jüri Ratase soosiku ja fraktsiooni esimehe Tanel Kiige.