SAJANDI RAAMATUVARGUS SAI LAHENDUSE: prokuratuur esitas süüdistuse 46aastasele grusiinile

Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokuröri Laura Belleni sõnul käis süüdistatav koos seni tuvastamata mehega eelmise aasta 13. aprillist 22. aprillini Tartu Ülikooli raamatukogus käsikirjade ja haruldaste raamatute osakonnas ehk RARA saalis. „Raamatukokku registreerumisel väitsid mehed, et soovivad teha ligi 200 aastat vanade Aleksandr Puškini ja Nikolai Gogoli originaalteoste põhjal uurimistööd. Selle käigus ei märganud töötajad midagi kahtlast. 30. augustil avastasid aga raamatukogu töötajad, et kaks haruldast raamatut on asendatud pealtnäha samasuguste koopiatega. Järgmise kahe päeva jooksul leidsid töötajad veel samamoodi äravahetamiseni sarnaste koopiatega asendatud raamatuid,“ ütles prokurör.