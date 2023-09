JAHT METSAKUTSIKATELE: Eesti saareke jääb huntidele liiga väikeseks

Vormsi loomapidajad on nõutud: elektrikarjused on püsti pandud, kuid noorloomad jäävad ikka kas teadmata kadunuks või leitakse maha murtuna. Kevadel tuvastasid saareelanike rajakaamerad, et Vormsil liigub ringi kaks hunti. Toona tõdeti, et saar on neile elamiseks liiga väike ning suure tõenäosusega jätkub kariloomade murdmine. Olukorra leevendamiseks andis keskkonnaamet augustis välja eriloa ühe tänavuse hundikutsika küttimiseks. Augustis üks noorloom lastigi, ent kariloomade murdmine jätkus.