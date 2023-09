Jätkusuutlikkus töötajate vormiriietuse vallas – kuidas seda saavutada?

„Kõige olulisem põhimõte jätkusuutlikkuse tagamiseks on siiski kvaliteetsete kangaste valimine. See pikendab vormiriietuse elutsüklit ja säästab mitte ainult meie klientide raha, vaid ka loodusvarasid. Oleme korduvalt näinud, et kvaliteetsete kangaste abil on paljudel juhtudel võimalik vältida täiendava vormiriietuse tootmise vajadust,“ kommenteeris Šekštelienė.