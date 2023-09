VAIMNE ARENG JA ÄRI KÄSIKÄES: Lilleoru joogaõpetaja kasvatas endale korraliku mammona

Selgub, et kogukonna ehitamise kõrval on Ingvar Villido püsti pannud ka eduka isikliku ärimaailma. Hiljuti 30 aastast juubelit tähistanud Lilleoru kogukond, kuhu eelmise aasta seisuga kuulus 180 liiget, toimetab juriidiliselt Lilleoru MTÜ (alguses Bechyoo Koda) nime all alates 2001. aastast. MTÜ-le kuulub Rae vallas Aruvalla külas 24 hektarit maad. Villido oli MTÜ üks 24st asutajast ja temale kuulus ka osa maast, kus kogukond end sisse seadis, kuid ta pole kunagi kuulunud MTÜ juhatusse.