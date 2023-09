VIDEO | Kaja Kallas: maksutõusud ei too kaasa maksukoormuse tõusu

Kallas nentis, et viimastel päevadel on palju kriitikat pälvinud see, et keskkonnatasude eelnõu menetletakse kiirkorras. „Kooskõlastamiseks on aega ainult kaks päeva. Absoluutselt mõistan seda pahameelt. Meil on kogu aeg see probleem, et tahame teha uusi seadusi, sealhulgas makse kehtestada nii, et see oleks hea seadusloome tavaga kooskõlas. Automaksu aruteludest on selgeks saanud, et auto on eestimaalase igapäevaelus niivõrd olulisel kohal, et automaksu peab kindlasti ühiskonnas põhjalikult läbi rääkima. Tegime sellele eelnõule väljatöötamiskavatsuse. Just see plaan, et teha kõike korrektselt. Aga tõepoolest on meil probleem selles, et ajakava on kokku kuivanud. Enne eelarve vastuvõtmist peavad olema vastu võetud kõik seadused, mis eelarvet puudutavad ja sellest tulenevalt see lühike ajaraam,“ seletas Kallas.