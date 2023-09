Välisminister Margus Tsahkna: kõik ettevõtjad, kes Venemaaga endiselt kaupa teevad, peavad saama sõnumi: teie tegevus aitab agressorit sõjas!

„Eesti on sisepoliitilises kriisis, kus peaminister annab jätkuvalt selgitusi ning opositsioon on blokeerinud parlamendi tavapärase tegevuse. Rahvusvaheline julgeolekuolukord on kriitiline ning on oluline, et sisepoliitilised vastasseisud ei nõrgestaks Eesti välispoliitilisi eesmärke ja nende saavutamist. Eestis on olnud konsensuskokkulepe, et välispoliitikas hoiame seljad koos ning seisame ühe eesmärgi – Eesti iseseisvuse nimel – kõik koos,“ kõneles välisminister.