SÕJAKOKKUVÕTE | Ukraina tabas Vene sõjalaevu

Kaks diktaatorit arutasid muu hulgas võimalust saata kosmosesse Põhja-Korea kosmonaut. Huvipakkuvam on aga Putini jutt võimalikust sõjalisest koostööst, mida mehed olla arutanud. Kremli kõneisik Dmitri Peskov kommenteeris, et järgmisel kuul kohtuvad Põhja-Koreas kahe riigi välisministrid. Putinil endal polevat aga plaanis Pyongyangi külastada.

Ööl vastu kolmapäeva toimus okupeeritud Sevastopoli sadama pihta rünnak, milles said kahjustada venelaste allveelaev Rostov-on-Don ning dessantlaev Minsk. Viimase jaoks oli see juba kolmas kord tabamus saada. Ukrainska Pravda väidab koguni, et alused võivad rünnaku järel mõnd aega puhta kasutuskõlbmatud olla. Kohaliku nukuvalitsuse kuberner Mihhail Razvožajev (pildil) postitas ühismeediasse foto põleva laeva taustal.