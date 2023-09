USKUMATU LUGU: Põhja-Tallinna kooli hoovist varastati ööpimeduses kõrvits

„Teatame sügava kurbusega, et reede õhtul kella 21 ajal lahkus meie hoovist tahte vastaselt seal kevadest saadik kasvanud kõrvits. Ta oli kooli hoovi kasvama pandud taimetarkuse saamise eesmärgil. Olime rõõmsad, et meie „nunnu“ nii tublisti kasvas ja nii suureks paisus,“ kirjutatakse kooli ühismeedia lehel.

„Ta pakkus meie kooli lastele avastamisrõõmu ja silmailu. Temast oleks saanud mitu plaaditäit maitsvat kõrvitsakooki või hulga kuubikuid marineerimiseks, mida koos kooliperega mekkida. Kahjuks langes ta kuriteo ohvriks. Oleme üleni, täiesti ja hingepõhjani solvunud ning pettunud, et meie hulgas liigub naisterahvas, kes ööpimeduse varjus ronib taskulambi ja suure poekotiga üle piirdeaia kooli hoovi selleks, et varastada kõrvits! Varastada see kooli hoovist, piltlikult öeldes laste tagant,“ kurvastab koolipere.