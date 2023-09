JUHTKIRI | Tupik Koidula piiripunktis. Valitsusel oleks vist prille vaja. Ja kindlasti ei tohiks need roosad olla.

Oma vastuses siseministeeriumile viitab rahandusminister üsna ähmaselt „muutunud julgeolekuolukorrale ja Vene Föderatsiooni agressioonile Ukrainas”. Valitsemisalade kulude ülevaatamisest ja kokkuhoiukohtade leidmisest räägib ta juba palju selgemalt. Ja jõuab järeldusele, et otstarbekas oleks isegi mitte konserveerimine, vaid piiripunkti täielik sulgemine.

Piiripunkti sulgemise kaitseks võiks veel öelda, et Luhamaa oma on ju vaid 37 kilomeetri kaugusel – käige sealt, kellel tarvis. Aga päris nii lihtne see ka pole. Läbilaskevõime on mõlemal piiripunktil ühesugune ja koormuse kahekordistamisega jõuaks Luhamaa oma võimete piirile. Et kaubavedu Venemaale on hiilgeaegadega võrreldes tõesti üsna väikeseks kuivanud, siis ministrid seda praegu tähelepanuväärseks mureks ei pea. Aga kui tekib vajadus kiiremaks läbilaskmiseks? Siis on läbikukkumine kohe eos selge.

Ja seegi pole veel kõik, põhiraskus Luhamaal mõjutab ka Venemaa poolt. Võib olla üsna kindel, et suurenenud koormus toob seal kaasa pikki järjekordi – ning suurenenud kiusatust saata põgenikevooge meie ülekoormatud piiripunktile või tunnetuslikult nõrgemini valvatud piirile õnne proovima.

Lisaks paiskab piiripunkti sulgemine rööbastelt maha kogu kohalike pikalt lihvitud elukorralduse. Paljudes peredes on keegi piiripunkti tegevusega vähemalt servapidigi seotud, olgu või toitlustamise näol. Kuidas äärealadel tööhõivega on, teavad kõik, nii et riskime järjekordse ääremaa tühjaksjooksmisega. See on aga juba otsene julgeolekuoht. Seto kongressi vanematekogu on oma seisukoha protestikirjas riigiisadele juba öelnud.