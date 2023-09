SEGANE SAAGA: perekond põgenes kodust päev enne, kui sealt leiti 10aastase tütre surnukeha

Räägime sellest, kuidas sündmused arenesid. 9. augustil lendavad Sara viis õde-venda, 41aastane isa Urfan Sharif, 29aastane kasuema Beinash Batool ja 28aastane onu Faisal Malik ootamatult Pakistani. Loetud tunnid hiljem, kui lennuk on maandunud ja kätte jõudnud 10. august, helistab Urfan Sharif Islamabadist Briti hädaabinumbrile. Sara surma täpsed asjaolud ja põhjus pole tänaseni teada, kuid politsei tuvastab, et tegemist on mõrvajuhtumiga. Vigastused lapse kehal ei näe välja, nagu võinuks temaga mõni õnnetus juhtuda, pealegi on need tekkinud pikema aja vältel.