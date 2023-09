Pinged, stress, närvilisus ja tülpimus… Kus on väljapääs?

Kui palju on neid, kellele sügis meeldib! Hoolimata sügisese metsa kirevast ilust hakkavad külmad ja tuulised ilmad ning süvenev pimedus meie närvisüsteemi tasakaalu paratamatult häirima. Pärast lahedat suvepuhkust on enamikul meist raske taas kohaneda tööga kaasneva närvipinge ja vaimse koormusega. Just praegu on see aeg, mil võivad tekkida närvilisus, masendus ja apaatia. Mida tuleks teha, et maandada stressi ja vältida depressiooni teket?