NOKIAN kummikud on päris!

Madalama säärega mugavaid kummikuid peab kindlasti jalga proovima, et mõista, miks neid sportlikeks kummikuteks nimetatakse. Looduses aktiivsele liikujale mõeldud kummikud on 100% veekindlad ja valmistatud käsitööna looduslikust kummist. Looduslik kumm on vastupidav, painduv ja hoiab hästi neid omadusi temperatuurist hoolimata.

NOKIANi kummikud on erilised seetõttu, et need on valmistatud ehtsast kummist ehk kautšukipuu piimjast mahlast, mis vulkaniseerimise tulemusena erakordselt tõhusaks tooraineks muutub. Tegemist on loodusliku ja taastuva materjaliga.