Alexela kogukonnaprogrammi liige Rasmus: puude istutamisse pandud summa on nii väike, võrreldes sellega, kui hea see on loodusele

Alexela kogukonnaprogrammi eesmärk on aidata vähendada sõitudest tekkivat keskkonnamõju ja teha üheskoos loodusele head. Kogukonnaprogrammiga liitudes istutab Alexela oma klientide eest Eesti metsadesse puid.

Miks just puid? Lisaks kodukandi roheluse säilitamisele on puude istutamine konkreetselt seotud keskkonna heaoluga. Üks keskmine suureks kasvav puu on võimeline oma eluaja jooksul atmosfäärist hävitama koguni ligikaudu 600 kilogrammi süsihappegaasi. Teisisõnu seisavad puud meie puhta looduse eest.

Kõik see toimib aga tänu kogukonnaliikmetele, keda tuleb iga päevaga juurde. „Selline ettevõtmine on väga üllas tegelikult. Puude istutamine on suurepärane viis keskkonda ja ökosüsteemi aidata,” märgib Rasmus. Tema ise nägi Alexelas tankides reklaami ning koju jõudes uuris veebist lisainfot juurde. Et ta on programmi liige juba aastaid, on ta seda kiitnud nii tööl, sõpradele kui ka pereringis – loodetavasti on mõnigi neist inimestest hakanud panustama puude istutamisse.

Kogukonnaprogrammiga on ta väga rahul ja naudib seda, et rahvast liitub aina rohkem. „Mäletan, kui ise alustasin, siis oli meid ikka käputäis. Nüüd hiljuti vaatasin, et liikmeid juba üle 50 000 ning istikuid enam kui üks miljon. Pole paha tulemus,” kõneleb ta.

Ka väikeste panustega tehakse keskkonnale head

Rasmuse hinnangul on eestimaalased keskkonna säästmise temaatikast teadlikud, kuid panustatakse vähevõitu. „Kuigi näen, et vaikselt liigub asi paremuse poole. Loodan, et selliste väikeste panustamistega muutub kõik paremuse poole ning ka kõige laisemad hakkavad keskkonda säästlikumalt suhtuma,” sõnab ta.

Ise katsetab ta agaralt loodust säästa. „Püüan tekitada võimalikult vähe prügi. Kui ikka asja kannatab veel kanda või kasutada, siis seda ma ka teen. Taaskasutamine on meie peres väga populaarseks saanud. Kui peab midagi ostma, siis püüame valida kvaliteetsemaid asju, kuna sel juhul ei kulu mõttetut energiat asja parandamisele ega pea varsti uut ostma. Tulevikus tahaks plastikut vähem tarbida, kuid kohati on see hetkel veel üpris keeruline. Aga usun, et ühiskonna muutustega muutub ka see kergemaks,” jutustab mees.