VIDEO | Infotunni arutelu keskmes olid peaministri abikaasa äriga seotud küsimused

Riigikogu liikme Tanel Kiige küsimus puudutas valitsus- ja usalduskriisi. Ta soovis teada, kas peaminister on kaalunud vastutuse võtmist. Kallas vastas Kiige küsimusele, et neil, kes soovivad tema lahkumist, on põhiseadusest tulenevalt täiesti see võimalus olemas. „Minu moraalne hinnang sellisele tegevusele enne selle skandaali puhkemist ja pärast skandaali puhkemist on olnud täpselt sama. Selle tõestuseks on see fakt, et kui see asi sai teada, siis juba järgmisel päeval, kui oli valitsuse pressikonverents, ma sain välja öelda, et see ettevõte enam seda teist Eesti ettevõtet Venemaal ei aita. Veelgi enam, reedel minu abikaasa otsustas selle oma osaluse ka võõrandada, temal sellega mingit seost ei ole,“ lisas Kallas.