Verekeskused pole kriisideks valmis: „Meil puudub valmisolek sõjaolukorras tegutsemiseks.“

Verevalmidus on üks osa riigi üldisest, tervishoiu kriisivalmidusest ning küsimuste ring, mida see hõlmab, ei ole kaugeltki ainult meditsiinilised. Kuidas tagada logistika, infrastruktuur ja inimesed ehk vajalikud verevarud, kui pole piisavalt töötajaid ega doonoreid, esinevad ulatuslikud elektri-, vee- ja sidekatkestused ning üldkasutatavad hooned pole enam kasutuskõlblikud? Kõiki sedalaadi küsimusi on hakatud verekeskustes arutama alates kevadest, mil toimus kaitseväe akadeemia sõja- ja katastroofimeditsiinikeskuse lauaõppus „Meditsiinilogistika harjutus. Veri“.