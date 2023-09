Personaaltreener Steven Keldrema: Võtan arvesse inimeste kehalisi iseärasusi, rahalist võimalust, perekondlikku seisu, allergiad ja maailmavaadet

Personaaltreenereid on Eestis tõesti palju ja eks igaühel on oma stiil. Kõige rohkem mängib ilmselt rolli treeneri iseloom ja kuidas see klapib sinu omaga. Minu kohta on öeldud, et ma olen rahulik, toetav, lähenen hästi personaalselt ja teen oma tööd väga südamega. Oskan motiveerida ja toetada seal, kus vaja, ning nõuda rohkemat, kui näen, et klient on selleks suuteline.

Kuna olen ise tegelenud kalisteenika ehk keharaskusega treeninguga, meeldib mulle lisada jõusaali harjutustele ka keharaskusega harjutusi. Loomulikult on ka kliente, kes eelistavad treenida jõusaalis masinatel – ka see on täiesti okei.

Toitumise osas on mu lähenemine kindlasti pisut erinev. Selle asemel, et teha valmis üks toitumiskava, eelistan kliendile selgeks teha toitumise põhitõed, et ta oskaks endale edaspidi ise toitumiskava teha. Selleks, et ta saaks aru, mis toitaineid ta sööma peab ja kust neid saab, mitte lihtsalt ei sööks tuimalt kava järgi.

Personaaltreeneri töö ei ole lihtsalt trenni juhendamine. Vaatame üle toitumise, treeningud, puhkuse ja üldise elukvaliteedi. Need on teadmised, mis jäävad sinuga kogu eluks.

Mis on kalisteenika, kellele see sobib ja mida see annab? Kas kõik saavad hakkama?

Kalisteenika on aina enam populaarsust koguv treeningmeetod, kus kasutatakse harjutuste sooritamiseks iseenda keharaskust. Selline treening sobib igale inimesele – olenemata vanusest, soost või füüsilisest vormist. Igal harjutusel on olemas nii kergemad kui raskemad alternatiivid. Näiteks kätekõverduste puhul võid panna põlved maha, et lihtsam oleks, või siis just tõsta jalad kõrgemale, et rind saaks rohkem koormust.

Keharaskusega treeningu suur eelis on ka see, et neid harjutusi saab teha igal pool: kodus, pargis, välijõusaalis. Suvel soojade ilmadega on eriti mõnus õues treenida! Võrreldes raskustega treeningutega arendab see ka painduvust, tasakaalu, harjutused kaasavad rohkem lihasgruppe korraga ja on vähem koormav liigestele. Mitmed kliendid on öelnud, et see annab ka erilise badass tunde – näiteks see hetk, kui suudad oma esimese lõuatõmbe ära teha, annab nii hea emotsiooni!