Kallas selgitab segadust laenulepingu kuupäevaga: andsin digiallkirja jaanuari alguses

„Riigikogu korruptsioonivastase erikomisjoni mõnes liikmes on küsimusi tekitanud see, et laenulepingul on digiallkiri hilisem kui lepingus endas kirjas. Soovitan alati neid küsimusi küsida minult otse, mitte meedia vahendusel. Sellele on lihtne ja argine selgitus. Allkirjastasin Novaria Consultiga laenulepingu 5. jaanuaril 2022. Lepingu teksti jäid sisse paar näpuviga, mida märkas hiljem pank. Panga palvel parandasime need vead ja panime 3. veebruaril 2022 lepingule uued allkirjad. Nii et tegu on ikkagi sellesama 5. jaanuaril sõlmitud lepinguga. Ka lepingu tekstis on lepingu sõlmimise ajaks märgitud 5. jaanuar 2022,“ kirjutas Kaja Kallas.