Helir-Valdor Seeder: koalitsioon tahab idavedude skandaali uurimiskomisjoni moodustamise kiiresti läbi kukutada

Helir-Valdor Seederi sõnul teatas komisjoni värske esimees teisipäevasel istungil ootamatult, et ta kutsub neljapäeva hommikuks erakorraliselt kokku põhiseaduskomisjoni istungi, mille ainsaks päevakorrapunktiks on idavedude skandaali uurimiskomisjoni teema. Täpsemalt on koalitsiooni plaan see ettepanek kiirelt maha hääletada.

„Eesti 200 ja sotsiaaldemokraadid on otsustanud peaministri idarahaskandaali õigustamiseks moodustada Reformierakonnaga ühisrinde. Koalitsiooni saadikud surusid põhiseaduskomisjonis läbi ettepaneku, et arutada uurimiskomisjoni moodustamise küsimust neljapäeva hommikul kell 8.30. See näitab selgelt, et sisulist arutelu ei soovita ning teema üritatakse võimalikult kiiresti laua pealt ära saada,“ rääkis Seeder.

Isamaa fraktsiooni esimehe sõnul on iga päevaga küsimusi ainult juurde tekkinud: „Eile vahendas meedia uue infona, et Kaja Kallas sõlmis abikaasa firmaga laenulepingu pärast Metaprindi külastamist. Uurimiskomisjon annaks riigikogule täiendavad tööriistad selliste juhtumite uurimiseks.”