Eesti keelab Venemaa mootorsõidukite sisenemise. Läänemets: agressorriiki tuleb sundida oma riigipiiridesse taanduma

Sellega järgib Eesti Euroopa Komisjoni poolt 8. septembril avaldatud Venemaa Föderatsioonile kehtestatud sanktsioonide täiendavat tõlgendust, mille kohaselt ei ole Venemaa Föderatsioonis registreeritud mootorsõidukitel enam lubatud siseneda Euroopa Liidu territooriumile.

„Venemaa vastaste sanktsioonide eesmärk on üks – sundida agressorriiki taanduma oma riigipiiridesse. Kuivõrd Euroopa Komisjon kehtivat sanktsiooni äsja täiendavalt selgitas ja Eesti peab vajalikuks kasutada kõiki võimalusi, et Venemaale agressiooni hinda tõsta, leidsime Läti ja Leeduga ametiasutustega konsulteerides, et ühiselt sanktsioone kehtestades on piirangud kõige mõjusamad,” ütles siseminister Lauri Läänemets.

Mootorsõidukiga sisenemise keeld kehtib sõltumata selle omaniku või kasutaja viibimise alusest Eestis või Euroopa Liidus.

Venemaa Föderatsiooni numbrimärki kandvatel mootorsõidukitel lubatakse välispiiri kaudu Eestist lahkuda või ületada Euroopa Liidu sisepiire.

Venemaa Föderatsiooni numbrimärki kandva sõiduki jõudmisel piiripunkti viib Maksu- ja Tolliamet läbi vastavad protseduurid. Mootorsõiduki kasutajal või omanikul tuleb koos autoga Venemaale tagasi pöörduda või ületada piir ilma selleta.

Välisminister Margus Tsahkna ütles, et otsus keelata Eestisse sisenemine Venemaa numbrimärkidega autodele on ainuõige ning tal on hea meel, et siseministeerium ja rahandusministeerium selle kiiresti rakendasid. „Nagu eilegi märkisin, on Euroopa Komisjoni uuendatud suunis Venemaa numbrimärkidega autode kohta täielikult kooskõlas Eesti välispoliitiliste huvide, seisukohtade ja sanktsioonipoliitikaga. Juba homme tõstatan valitsuses küsimuse, mida teha juba siinviibivate Venemaa numbrimärkidega sõidukitega.“

„Täna kohtun video vahendustel ka teiste piiririikide esindajatega, kellega teemat esmajärjekorras käsitlen,“ lisas Tsahkna. „Venemaaga piirneva riigina on Eesti jaoks oluline rakendada taolisi piiranguid üheskoos naabritega ja tervitan, et Läti ja Leedu on juba sarnase otsuse vastu võtnud. Ühiselt rakendatuna on piirangud mõjusamad ja see annab võimaluse agressiooni hinda Venemaale veelgi kõrgemale tõsta.“