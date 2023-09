Vapper sadamatöötaja päästis naise uppumisest

Teisipäeval kell 18.22 teatati häirekeskusele, et Tallinna kesklinnas on joobetunnustega naisterahvas kukkunud D-terminali juures kai pealt vette. Kui päästjad kohale jõudsid, nähti, et inimene on alajahtunud ja väsinud. Naisterahvalt hoidis käest kinni eakas sadamatöötaja, kes istus kai külge kinnitatud poide peal.