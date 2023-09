Erakondade reitingud: Kallase skandaal Reformierakonna toetust ei kõiguta

Reformierakonna toetus on viimase kolme nädalaga tõusnud 1,2 protsendipunkti võrra ning peaministripartei püsib liidrikohal. EKRE toetus on viimased kolm nädalat püsinud samal tasemel. Keskerakonna toetus on viimase kolme nädalaga langenud 1,3 protsendipunkti võrra. Reformierakonna edu EKRE ees on 1,8 protsendipunkti ning Keskerakond jääb EKRE-st 6,6 protsendipunkti kaugusele.