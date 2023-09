Kriminaaluurimise all olevalt ametnikult Vladimir Vahesaarelt võeti järelevalve tegemise õigus

Seni kogutud tõendid osutavad, et Vladimir Vahesaar ei teinud ulukiliha tapajärgset veterinaarkontrolli seadusega ette nähtud mahus ja viisil ning võltsis tegemata jätmise varjamiseks järelevalve kontrolli protokolle, on kirjutanud Delfi.

Praegu ei ole juhtunu kohta otsust langetatud, mistõttu ei ole Vahesaare töösuhet peatatud, selgitas Hanna Turetski põllumajandus- ja toiduametist. Ta lisas, et Vahesaar ei tee enam lihakontrolli üle järelevalvet.

„Eestis ei tohi kedagi süüdi olevana käsitleda enne, kui tema suhtes on jõustunud süüdimõistev kohtuotsus. Kriminaalmenetluses seni kogutud andmed andsid prokuratuurile aluse kahtlustuse esitamiseks, kuid hetkel kahtlustatava ametist kõrvaldamise taotlemiseks ajendit ega alust pole,“ lisas prokuratuuri pressinõunik Kristiina Kivari.