SÕJAKOKKUVÕTE | Ukrainlaste suurvõit Mustal merel

Riigi sõjaväeluureteenistus (HUR) ütles, et Kiievi väed vallutasid ainulaadse operatsiooni käigus okupeeritud Krimmi poolsaare lähedal Bojko tornide nime all tuntud puurplatvormid ning et nende hõivamine oli strateegilise tähtsusega, sest Venemaa on platvorme kasutanud maandumisplatsina ja radaritehnika paigaldamiseks. HURi sõnul toimus operatsiooni ajal kokkupõrge paatidel viibinud Ukraina eriüksuslaste ja Vene hävitaja vahel, mis sai kokkupõrkes kannatada ja oli sunnitud taganema. Ukraina sõdurid poseerisid puurtornide ees. Nende jaoks möödus võitlus tornide nimel veretult. Abi vajas ainult üks sõdur koodnimega Conan, kes kukkus tormisel merel üle kummipaadi parda ja olla 14 tundi vees hulpinud. Tema päästmine õnnestus. Kyiv Post kirjutab, et okupantidest jäi tornidesse sõdurite rõõmuks maha ka hulgaliselt hinnalisi trofeesid.