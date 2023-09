10 000 INIMEST ON TULVAVETTE KADUNUD! Liibüa katastroof: üleujutused purustavad tamme ja haaravad kaasa terveid külasid

Al Jazeera kirjutab, et esiteks on Liibüa humanitaarabi organisatsioonid krooniliselt alarahastatud, ent riigis valitseb ka omamoodi kummaline seis, kus Liibüa ida- ning lääneosa eraldab poliitiline lõhe. See mõjutab otseselt ka praegusi päästetöid, torm tegi enim kurja just riigi idaosas. „Kahe poole vahel on tohutu vimm ja lõhestumine,“ selgitas uudisteagentuurile USA-Liibüa suhete nõukogu president Hani Shennib. „Vimma kohtab ka tänavail, et miks ida kõik see aeg kõrvale on jäetud. Kuni selleni välja, et isegi läänest tulnud üksikisikud ja rühmitused, kes üritavad aidata, toovad abi kohale eraautodega, neid ei võeta idas kuigi hästi vastu.“