Viimaseid päevi linnapea Katri Raik: „Lähen raekoja torni elama ja olen volikogu kummituseks.“

„Ma olin valmis igasugusteks stsenaariumiteks, aga ma olin üllatunud, kui ma sotsiaalmeedias sain eelkõige peksa selle eest, et miks lasin Narvas keskerakonna võimule. Narvas toimuv ei ole seotud Keskerakonnaga, see on Narva juhtimise stiil. Võimule tullakse selleks, et midagi saada,“ ütleb Narva linnapea Katri Raik, kes väga suure tõenäosusega pärast laupäeval toimuvat erakorralist volikogu istungit enam linnapea ei ole.