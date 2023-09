JUHTKIRI | Tavainimesele hakkab kätte jõudma ülim tülgastus riigikogus toimuva vastu ja see on aga äärmiselt ohtlik

Opositsioon on lubanud, et nad ei anna koalitsioonile ühtegi rahulikku hetke, tühistades nii kõik võimalused töörahuks ja luues olukorra, kus vajalikke seadusi saabki vastu võtta vaid jõuga. Seda traalivaalit ei suutnud õigele rajale juhtida isegi president. Pole siis ime, et koalitsiooni pinkide täituvus olid esmaspäeva õhtuks hõredavõitu.

Samas tallab opositsioon pelgalt vanu radu. Meenutagem kasvõi Reformierakonna eestvõttel toimunud obstruktsiooni, mis leidis riigikogus aset 2020. aastal abieluküsimuse rahvahääletuse puhul.

Omad vitsad peksavad – halval ongi ju kalduvus halba võimendada. Keskerakonna sarnane tegevus läks selle peaideoloogi Arvo Junti nime järgi juntimiseks nimetatuna ajalukku juba möödunud aastatuhande lõpus.

Igatahes hakkab tavainimesele kätte jõudma ülim tülgastus, see on aga äärmiselt ohtlik. Võimust kaugenemine, enese ja riigi vahelise suhte tunnetamine ainult valimiste ajal on üks demokraatia hääbumise ja vaikse surma alaliike.

Viimast võiks sõnastada ka teisiti. Nõukogude propagandistid (kellest nii mõnigi ka praegu alles on) kirjeldasid mõnuga obstruktsiooni „roiskuvates ja manduvates“ kapitalistlikes riikides: kujutage vaid ette, kui peaksite parlamendis iga tobeda ettepaneku vastu hääletamiseks püsti tõusma, aga selliseid ettepanekuid on üle tuhande!