AKUPLAHVATUS HÄVITAS ELUMAJA! „Vanamemm ütles kolm nädalat tagasi, et siin juhtub hirmus õnnetus!“

„Igal pool on elektroonika, akud, robotid! Vaadake, mis see meiega teeb!“ kirub Leonard Seerman murult katusetükke korjates. Pealambi Hiinas toodetud aku oli tema sõnul nii pisike, et mahtus peopessa. See oli verandal laadimas. Seerman kuulis plahvatust ning mõne hetke pärast avastas, et veranda on leekides. Leonardi 96aastane voodihaige ema Adelina oli parasjagu toas. Õnneks suutis ta ema tänu naabrimehe abile välja tuua.