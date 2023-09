Lihtsuses peitub võlu! Päevase toidukoguse mõttes kokku arvutamine võib olla imelihtne viis saleneda

Figuurisõprade missioon on aidata inimesi turvaliselt ja tervislikult kaalus alla võtta ning hoida normaalset vööümbermõõtu. Toidud ja joogid on arvestatud ühikuteks vastavalt energiasisaldusele. Sõltuvalt soost, kasvust, kehakaalust, vanusest ja pikkusest saab iga saleneja endale päevase lubatud ühikute arvu. Arvesse on võetud iga inimese põhiainevahetusele kulutatav energiahulk. Mitmekülgseks toitumiseks on ühikud jagatud toidurühmade vahel nii, et need tagavad bioloogiliselt vajaliku toitainete vahekorra.

Tihti arvame, et sööme tervislikult, aga iga asi annab kaloreid peale vee, isegi klaas mahla ja kapsad-porgandidki! Kõike tuleb süüa mõõdukalt vastavalt sellele, mida jõuame ära kulutada. Nii, kui kaloreid toidust rohkem saada, kui neid jõuame ära kulutada, tekibki ülekaal. Et ennast ei petaks ja kaal ka päriselt langeks, on tähtis täita iga päev online toidupäevikut, mis näitab ära, kui palju on õige süüa.

Iga algus võtab aega, kuid lühikese aja jooksul saab eriti oma lemmiktoitude ühikutesse ümberarvutamine aina lihtsam olema. Varsti jääb juba meelde, mitu ühikut see kodujuust, saiake või lihatükk parasjagu teeb ja mitu päeva veel alles jääb. Seetõttu läheb ka online päeviku täitmine kiiremini ja mõnusa hasardiga, eriti kui kehakaal ka juba väiksemaid numbreid näitab! Oled külas või poes, sel polegi õigupoolest vahet, sest Figuurisõprade meetod on, et süüa võib kõike, aga on siiski tähtis silmas pidada, et ühed toidud annavad rohkem kaloreid kui teised ja inimesed on neist õnneks üsna teadlikud.

Salenemisega algust tehes tasub teada:

Võta endale kaalu langetamisel iga nädal 1 eesmärk korraga. Olgu selleks vee joomine või toitude kirja panemine.

Liitu Figuurisõprade grupiga, kus toimub iganädalane kaalumine, kust saad motivatsiooni uueks nädalaks; liitu online grupiga või võta isiklikku nõustamist.

Kindlasti täida online toidupäevikut. Sina valid toidud, Figuurisõbrad näitavad, millised on sulle sobivad kogused, et kaal langeks. Süüa tuleb kõike, kuid õigetes kogustes.

Arvesta sellega, et tervislik kaalukaotus nädalas on kuni -1 kg.

Taimedest tehtud valmistoit ei pruugi olla tervislik. Tea, et ka taimetoitu süües on võimalik minna paksuks kui seda on liigselt praetud või sööd seda paneeritult.

Poelettidel müüdavatest valmistoitudest saadavate ülemääraste suhkru- ja soolakoguste ning säilitusainete hulka ei tasu alahinnata. Seepärast leia see aeg ja valmista rohkem ise! On palju lihtsalt valmivaid ja maitsvaid toite, mis keele alla viivad.

Figuurisõpradel on just päevavalgust näinud uus Vahemere retsept 5 päevaks, mis on suurepärane viis ja aeg vabaneda kilodest, mis tulid selle suve grillipidudel ja jäätise söömisest. 5 päeva menüü järgi tuleb süüa etteantud menüü järgi ja 2 puhkepäeval süüa mõõdukalt. Soovitav on juua 6-8 klaasi vett päevas. Menüü annab päevas 16 ühikut.