„JÄRGMINE PEATUS“ | Hiljuti välismaal abiellunud Kristi: Itaalias oli pulma korraldamine odavam kui Eestis!

Kuigi üldiselt kulges pulma korraldamine hästi, tuli kohalike teenusepakkujatega sõlmida kirjalikke kokkuleppeid. Et neid reaalselt täidetaks. Päris palju oli ka seletamist, miks paar midagi konkreetselt tahab – näiteks oli itaallaste jaks arusaamatu, et pärast torti tahetakse pakkuda veel ka külma lauda...

Saates on veel juttu sellest, mis perioodil on parim Itaalias abielluda, miks pruut oma pulmas toidust ilma jäi, mis oluline asi pulma minnes Eestisse unustati ning miks oleksid mõned pulmakülalised peaaegu hiljaks jäänud. Viimaks nendib Kristi, et Itaalias on pulma korraldamine odavam kui Eestis.