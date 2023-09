Politsei otsib Võrus kadunud 40aastast Oleksandrit

Lähedased andsid politseile teada, et Võrus on ligemale nädala kadunud 40aastane Oleksandr. Viimati suhtlesid lähedased mehega telefonitsi 7. septembri ennelõunal ning peale seda temaga enam kontakti saada pole õnnestunud. Kodus ega tööl mees sellest ajast viibinud ei ole ning on teadmata, kuhu ta minna võis.