MIDA ÜTLEB LAENULEPING? Kallas eitab, et andis abikaasale laenu pärast Metaprinti külastamist. Erikomisjoni liige jagab kõnekat kuvatõmmist

Kallas saatis eelmisel nädalal riigikogu korruptsioonivastasele erikomisjonile tutvumiseks laenulepingu. Komisjoni liige Tõnis Mölder (Keskerakond) kinnitas ERRile, et see oli allkirjastatud mõni päev pärast 28. jaanuari 2022.

Peaminister Kaja Kallas ütles Delfile, et see info on Möldril vale. Kallas väidab, et sõlmis laenulepingu oma abikaasa firmaga 5. jaanuaril 2022 ning tegi esimese, 200 000 euro suuruse väljamakse järgmisel päeval. Ülejäänud 150 000 eurot läks Kallase sõnul firmale teele 13. mail.