ANTIBIOOTIKUMID LOOMAKASVATUSES | Sigade käitumise uurija: inimestele on „igaks juhuks“ ravimite andmine keelatud. Miks mitte farmides?

Eesti farmides on probleemiks just inimeste ravis kasutatavate antibiootikumide laialdane kasutus loomakasvatuses. Siinjuures tuleb rõhutada, et antibiootikume antakse farmiloomadele ennetamaks halbadest pidamistingimustest tulenevaid probleeme. Samuti on farmerite hulgas teada, et antibiootikumide kasutus suurendab loomade kehamassi ning tootlikkust. Ilmselgelt võib siin seoseid näha.