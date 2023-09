VÕIMUTOOLIDE ÜMBERMÄNGIMINE: Kõlvart tahtis enda lähiringi populaarseimat juhatuse liiget, kuid sai korvi

„Arvan, et see on hetkeseisuga kõige ausam – erakonna, minu ja tema osas. See oli ju tema [st Kõlvarti] põhjus, miks ta kandideeris esimeheks: erakonna esimees [st Ratas] on teinud valesti. Nüüd on tema aeg teha õigesti, nii hästi kui ta oskab,“ selgitas Jüri Ratas, miks ta Kõlvarti pakkumist vastu ei võtnud.