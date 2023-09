PISSIHÄDA PIGISTAB: kas jaamahoones peab põis lõhkema, kui raha pole?

„Mõnikord liigun Tartust Tallinna bussiga mitu korda nädalas ja käin ka pealinna bussijaama vetsus,“ kinnitab Anna. Tema sõnul on hind küll 40 senti, aga piisavat puhtust alati pole. „Igaüks, kes kasvõi kerjab selle raha, võib sisse minna ja kogu aeg valvet ei ole. Nii kasutavad sooja kohta ka asotsiaalid ja vahel kerivad end sinna magama.“ Et häda peaks saama tasuta ajada, Anna ei arva. Samas soovib ta, et koristataks veel sagedamini. Anna mainib, et bussid on suurepärased ning seal saab kasutada käimlat.