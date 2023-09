Umbusalduse avaldamine Tallinna linnapeale kukkus läbi

Umbusaldusavaldus kukkus läbi, kuna volikogu 79 liikmest toetas seda vaid 15 linnavolinikku. Selleks, et umbusaldus leiaks toetust, on vaja vähemalt 40 linnavolikogu liikme poolthäält.

Opositsioon heitis Kõlvartile ette linnaliikluse halvamist laiaulatuslike ja kehvasti planeeritud teetöödega. „Tallinna liikluskaos näitab, kui puudulikult on pealinn Mihhail Kõlvarti käe all juhitud. Linnavalitsuse suutmatuse maksavad linlased kinni oma ajaga, halvimal juhul tervisega ning loodetavasti mitte eluga. Mihhail Kõlvartil tuleb võtta vastutus Tallinna elu ja linnavalitsuse meeskonna halva juhtimise eest. Selle tõttu on kannatanud ja kannatavad nii siinsete elanike heaolu kui siin tegutsevate ettevõtete käekäik. Halvasti planeeritud teetööd, seejuures tänavate üheaegne üleskaevamine ja liiklusele sulgemine on muutnud Tallinna kesklinna ühtviisi läbimatuks nii jalakäijatele, ratturitele, autojuhtidele kui ühistranspordi kasutajatele ning raskendanud linlaste igapäevaelu,“ seisis umbusaldusavalduses.