POLIITKORREKTSUSE VILJAD: diktaatorid suisa ujuvad rahvusvahelises õiguses, et pahategemine inimkonnale parem välja paistaks

Viimaste aastate karm tegelikkus – koroonapandeemia ja sõda naabruses - on loodetavasti kõigile märku andnud, et on olemas seadused nii rahu kui erakorralise olukorra, sealhulgas sõja tarvis. Samas on see märguandmine olnud parajalt ümmargune, sest tänast maailma iseloomustab ka poliitkorrektsus ehk teadlikud ponnistused tegelikkust siledamaks ja ilusamaks teha. Paraku kasutavad seda ka diktaatorid ja nende suuvoodrid, kes vajaduse korral suisa ujuvad rahvusvahelises õiguses, leiutades juurde uusi mõisteid, et pahategemine inimkonnale parem välja paistaks.