Seedimise korrastamine aitab kaasa ka vaimsele tervisele

Kõik me teame väljendit „kõhutunde pealt otsustama“. Esmapilgul tundub see tühja sõnakõlksuna, kuid tegelikult on sellel tugev tõepõhi all. Teadlased on avastanud seedesüsteemi seintesse põimitud närvisüsteemi ning peaaju vahel toimiva sidekanali, mis vahendab pidevalt informatsiooni mõlemas suunas. See avastus on muutnud pöördeliselt arusaamist seedimise ning meeleolu, vaimse tervise ja isegi mõtteviisi vahelistest seostest.