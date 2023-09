„Tere, ma olen Sarah!“ Veebifoorumist leitud reisikaaslane osutus transsooliseks

Tahad minna reisile, aga kõik sõbrad on hõivatud? Mis võiks minna valesti, otsides reisikaaslast internetist? „Sisse astub meesterahvas, kel on pikad juuksed, meik ja kontsad, ning ütleb, et „Hei, ma olen Sarah“,“ räägib sotsiaalmeediast reisikaaslase leidnud Loora. Aasiasse reisinud Marilyn jäi aga veebisemuga rahule: „Lõpetasime ühise reisi neli kuud hiljem Malaisias.“