Teadvusetu uppuja tõid elule tagasi päästjad ja vedamiste jada

6. juunil tutvustas Annelinna komando päästemeeskond Tartu Hansa kooli juures toimunud perepäeval tänapäevaseid päästevahendeid. Õhtul kella kolmveerand seitsme ajal hakati piltlikult öeldes voolikuid kokku kerima, kui päästeauto pardaarvutisse laekus teade, et Emajõel on inimene uppumisohus. Ainuüksi tõik, et meeskond ei startinud depoost, võis päästa oma võimeid üle hinnanud ujuja elu.