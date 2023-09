Riigisaladus: Kallase ja ta abikaasa kohta käiv info on peidetud

„Julgeolekukontrolli puhul on andmed, mida isik ise annab ja muud andmed, mida julgeolekukontrolliga kogutakse, väga rangelt kaitstud. Julgeolekukontrolli eesmärk on see, et julgeolekuasutus saaks piisavalt infot, mille järgi oleks võimalik hinnata, kas selle isiku kätte võib usaldada riigisaladust või mitte,“ rääkis kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Arpo intervjuus ERR-ile. Tema mäletamist mööda lähedaste kohta sellist konkreetset küsimust kontrollis pole. „Oluline on see, et julgeolekukontrolli tehakse ikkagi kontrollitavale isikule, mitte tema sugulastele. Aga mis puudutab konkreetselt Eesti vabariigi peaministrit, tema abikaasat, infot, mida me tema kohta teame või ei tea, siis see on kaitstud riigisaladusega, meie teadmine sellest,” sõnas ta.