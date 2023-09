SISEVAADE KESKERAKONNA KONGRESSILE | Heimar Lenk: meeleolu võiks nimetada lausa revolutsiooniliseks

Kõige võimsama uue alguse sõnumi tõi välja esimehe kandidaat Mihhail Kõlvart: „Et kõik inimesed - sõltumata soost, vanusest, rahvusest ja elukohast - oleksid võrdsed. Et neil oleksid võrdsed võimalused ja et igast inimesest saaks - kui ta seda soovib - minister, peaminister, erakonna esimees, õpetaja või insener. See on tõeline Keskerakond ja see on meie sõnum.“