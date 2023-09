JUHTKIRI | Kõlvarti proovikivid

Reliikvia on siin kahtlemata Savisaar. Jääb küsimus, kes ja mil moel Savisaare vaimu edukamalt edasi kandnuks - Kiik või Kõlvart. Viimane saab taastada Savisaare-aegse partei hiilguse venelaste silmis, aga kas temast on ka Savisaare-laadset Eesti – Vene köiel balansseerijat ja tasakaalu hoidjat?

Kahtlemata on Kõlvart viinud end oma ülesannete kõrgusele. Erakonna ees peetud elav ja empaatiline kõne, mis meeldis ka oponentidele, näitas, et temasse on võimalik sisestada programm, mis teeb ta vähemalt hetkeks rahvameheks. Veidi aega edasi „Aktuaalse Kaamera„ ees oli kohmetu ja nurgeline mees küll tagasi, kuid enese kokkuvõtmine, õppimisvõime ja oskus ruumi tajuda on poliitiku juures esmatähtsad. Kõlvarti töö selles valdkonnas on olnud tõhus - kui juba su vastased hakkavad kasutama epiteeti „Eesti Obama“, siis on midagi väga õnnestunud.