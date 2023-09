Narvas sünnib uus fraktsioon

„Uus fraktsioon „Narva“ on suur samm hea ja mõistliku linnavalitsemise suunas,“ ütles uue fraktsiooni tulevane esimees Aleksei Jevgrafov. „Meil on vaja linnavalitsust ja linnavalitsemist, mis lähtub Narva elanike vajadustest, soovidest ja huvidest ning teeb tihedat koostööd linnavolikoguga. Uuel fraktsioonil on selleks väga head eeldused, kuna fraktsioonil on volikogus 18 kohta. Fraktsiooni moodustamise tulemusel töötavad kõik keskerakondlased edaspidi ühes fraktsioonis, mida ei ole juhtunud mitu aastat.“