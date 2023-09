Võitled valuga? Loe Eliise kogemuslugu ja mis aitas tal piinavast valust pääseda

Nüüdseks olen kasutanud 30% CBD õli juba ligikaudu 4 aastat ning siiani kasutan seda nii muude valude kui ka ärevuse leevendamiseks. Soovitasin isegi oma emal proovida CBD õli, kes oli uneprobleemidega hädas. Nädal hiljem juba saingi emalt kõne: „Tead, see sinu ABC õli on ikka suurepärane abivahend hea une jaoks.“ (Ta siiski mõtles CBD õli). Olen hiljem ka mitmetelt tuttavatelt kuulnud lugusid, kuidas CBD õli on neid aidanud. Kõige meeldejäävam lugu on sõbrannalt, kellel olid väga tugevad migreenihood. Ta hakkas kasutama CBD õli ja umbes kuu möödudes oli kanepiõli suutnud teha seda, mis retseptiravimitel ei õnnestunud - tema migreenihood vähenesid ning tugev peavalu oli kadunud.

Kuigi CBD õlist räägitakse enamasti kui ärevuse ja uneprobleemide leevendajast, siis tegelikult leidsin internetist ka mitmeid teadusuuringuid selle kohta, kuidas see on tõhus abivahend kroonilise valu vastu. Ühes läbiviidud uuringus osales 253 inimest ning 71% neist leidis pärast õli proovimist, et see on hea ravialternatiiv valu vastu. Lisaks vastas 68% osalejatest, et CBD õli kasutamine valu vastu aitas neil vähendada valuvaigistite võtmist ilma mingite kõrvalmõjudeta. Kuna maailmas on kasvav probleem sünteetiliste valuvaigistite ületarbimise ja sõltuvusega, siis võib puhas ja looduslik CBD õli olla just üheks lahenduseks.CBD õli suurendab serotoniini taset ning tänu meie organismis olevatele kannabinoidi retseptoritele, aitab see loomulikult võidelda valu ja põletikega, ilma kehakeemiat rikkumata.