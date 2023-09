„KÕIK JUHTUS NII KIIRESTI!“ Maavärinast räsitud marokolased peavad võitlema jahenevate ööde ja raskete valikutega

Reede õhtul tabas Marokot maavärin magnituudiga 6.8 – seni tugevaim, mida tolles Loode-Aafrika riigis kunagi tuvastatud. Kuigi hukkunud on pea 2500 inimest, pole päästetööd ega kodutuks jäänud marokolaste kannatused veel lõppenud. Eriti ärev on olukord Atlase mägedes asuvates külades, kuhu on keeruline abi saata.