GALERII | SÜGISHOOAEG SAI ALGUSE: riigikogu kuulas ära peaministri vastused kuuele arupärimisele

Isamaa fraktsiooni liikmed esitasid peaminister Kaja Kallasele arupärimise perehüvitiste vajaduspõhisuse kohta. Saadikud soovisid teada: „Miks ei lähtu Te muudatuste tegemisel vajaduspõhisusest, mida Reformierakond on varem rõhutanud ja oluliseks pidanud?"

Kallas selgitas, et on koalitsioonis just nimelt toetuste jagamisel lähtunud vajaduspõhisusest. Vaesuse määr ühe vanemaga leibkonnas oli 2021. aastal 32,7%. Samal ajal vähemalt kolme lapsega ja kahe vanemaga leibkondade vaesuse määr jääb alla 15%. Seetõttu võttis Riigikogu vastu seadusemuudatuse, millega tõsteti üksikvanema elatisabi 100% võrra. See jõustub 1. jaanuaril 2024.

Kallas märkis, et elatisabi suurenemine mõjutab peresid, kus kasvab lapsi, kelle vanem või vanemad ei täida ülalpidamiskohustust. Lastega perede leibkonnapildi ja elukorralduse uuringu esialgsed tulemused näitavad, et ligi veerand ehk 24% lastest elavad ühe vanemaga ja neil on kusagil mujal elav teine vanem. Lahus elavate lastevanemate leibkondadest 27% ei saa teiselt vanemalt lapse ülalpidamiseks raha või ei maksa teine vanem lapsega seotud arveid.

Kallas ütles, et lisaks aitame piiratud ressursside tõttu eelkõige neid abi vajavaid peresid, kus lapsel on näiteks harvikhaigus. „Samuti pöörame suuremat tähelepanu puudega lastega peredele. Toetame lapsi, kellel puudub vanem ja nad elavad asenduskodudes. Valitsuse soov on vajaduspõhiselt toetada sihtrühmi, kes vajavad enam kaitset,“ toonitas peaminister.

Kallas vastas veel riigikogu liikmete arupärimistele lasterikastele peredele suunatud toetuste vähendamise ja tühistamise, riigieelarve puudujäägi, demograafilise kriisi, perede kaitse ning peretoetuste vähendamise kohta.

Tänase istungi rakendamine kulges pingelises õhkkonnas seoses protseduuriliste küsimuste käsitlemisega. Töönädala päevakorra kinnitamiseni jõuti üks tund pärast istungi algust.